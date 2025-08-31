هآرتس: خلافات حول وتيرة التقدم البري بغزة رغم ضغوط نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يصر على تعليماته بالتحرك البري في قطاع غزة بشكل بطيء وحذر، ترافقه موجات قصف مكثف، لتقليل المخاطر على الجنود، رغم الضغوط السياسية المطالِبة بتسريع العملية.

وأشارت الصحيفة إلى، أن تسمية العملية العسكرية باسم "عربات غدعون ب’" تحمل طابعًا مراوغًا، إذ يرى زمير أنها ليست جديدة بل استمرار لما هو قائم، لافتة إلى أن المدنيين الذين سيبقون في خط النار قد يعقدون مجريات القتال، خاصة مع بقاء آلاف منهم في شمال القطاع رغم المخاطر.

وأكدت هآرتس أن الجيش لا يلحظ أي علامات انهيار لدى حركة حماس أو فقدان الرغبة في القتال، مشيرة إلى أن صعوبتها تنحصر في القدرات العسكرية لا في الإرادة.

وفي المقابل، يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو (المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة) معضلة سياسية مرتبطة بالوعود التي يقطعها، خصوصًا أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين أن وتيرة التقدم الميداني أبطأ مما يُسوَّق في الإعلام.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو نجح مجددًا في انتزاع دعم ترامب، كما حدث في محطات سابقة هذا العام، لكنه في حال لم تسر العملية بالسرعة التي يتوقعها البيت الأبيض، فإن توترًا جديدًا قد ينشب بين الجانبين.

وختمت الصحيفة بأن كثرة الانتقادات الصادرة من محيط نتنياهو ضد رئيس الأركان، واتهامه بأنه "يجر قدميه"، قد تكون بمثابة تمهيد مسبق لتحميل الجيش المسؤولية عن أي فشل في العملية البرية.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.