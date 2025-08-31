جيش الاحتلال يعلن شن غارات على موقع لحزب الله جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات على ما ادعى أنها بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شقيق بجنوب لبنان، بدعوى رصد أنشطة عسكرية داخلها.

وقال جيش الاحتلال في بيان بحسابه على منصة إكس الأمريكية: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قبل قليل بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان ومن بينها بنى تحتية في موقع تابع لحزب الله في منطقة جبل شقيف".

ولتبرير خرقه لوقف إطلاق النار، ادعى الجيش أنه "رصد أنشطة عسكرية داخل الموقع". وذكر أن وجود الموقع وأنشطته "يشكلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق تعبيره.

ومتوعدا باستمرار هجماته قال الجيش في البيان إنه سيواصل العمل على إزالة ما اسماه "أي تهديد لدولة إسرائيل".

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، اندلعت مواجهات عبر الحدود بين إسرائيل و"حزب الله" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحولت إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف شخص في لبنان، بينهم الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، وإصابة نحو 17 ألف آخرين.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 282 شهيدا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

المصدر / الأناضول