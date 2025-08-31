مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48

قتل الشاب معتصم نصيرات، في الأربعينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، بعد انتصاف ليل السبت – الأحد.

ونقل الضحية إلى المستشفى بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن الضحية "كان فاقدا للوعي وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده بعد تعرضه لحادث عنف، وقد قدمنا العلاجات الأولية بما فيها تضميد ووقف النزيف، ثم نقلناه بسرعة إلى المستشفى وهناك جرى إقرار وفاته بعد وقت قصير".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في ملابسات وخلفية الجريمة، من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وهذه الجريمة الثانية في المجتمع العربي خلال ساعات، بعد أن قتل فرسان أبو رعد محاجنة (70 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة أم الفحم ظهر السبت.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام، إلى 167 قتيلا (165 مواطنا عربيا ومقيمان)، بينهم 17 امرأة. وتبين أن 142 من الضحايا قتلوا بإطلاق نار، و84 منهم كانوا دون سن الثلاثين، بينهم 3 قتلوا قبل بلوغهم سن الـ18، فيما قُتل 9 على يد الشرطة.

يأتي ذلك وسط استفحال وتصاعد جرائم القتل وأحداث العنف، فيما تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الجريمة في المجتمع العربي.

المصدر / فلسطين أون لاين