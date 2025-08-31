آخر التطورات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعية لليوم الـ 695

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ695 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

واستشهد أكثر من 80 شخصا بينهم أكثر من 45 في مدينة غزة بنيران الاحتلال السبت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي جنوبي القطاع وإصابة اثنين آخرين بجروح بانفجار قنبلة في خانيونس؛ لترتفع حصيلة قتلاه من الجنود والضباط منذ بدء الحرب على غزة إلى 900.

واستشهد 10 أشخاص بينهم 3 أطفال بسبب التجويع وسوء التغذية في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة بحق أهالي غزة إلى 332 شهيدا بينهم 124 طفلا.

وأحصت وزارة الصحة في غزة استشهاد 80 شخصا بينهم 45 من مدينة غزة في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 63,371 شهيدا و159,835 إصابة بينهم 2218 شهيدا وأكثر من 16,434 من منتظري المساعدات بعد وصول 15 شهيدا و206 مصابين من المجوّعين إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي جباليا النزلة ومحيط جورة الصفطاوي شمال قطاع غزة

ودمر طيران الاحتلال الحربي يدمر منزلًا لعائلة موسى في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة..

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 13 مواطناً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

واستشهدت الطفلة رهف البلعاوي بسبب سوء التغذية ونقص العلاج في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال المسيَر غارة في محيط مدرسة عمواس شمال غرب جباليا النزلة

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال وسط قطاع غزة

واستشهد مواطنان من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال شمال مدينة رفح.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال وسط وشرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد يوسف طلعت شاهين في قصف على منطقة البركة في دير البلح.

وذكر مستشفى العودة أنه استقبل خلال 24 ساعة الماضية 10 شهداء و34 إصابة جراء قصف الاحتلال تجمعات الأهالي عند نقطة توزيع المساعدات وسط القطاع إضافة إلى استهدافات أخرى وسط القطاع.

قصف مدفعي يستهدف شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفادت الخدمات الطبية في غزة بانتشال مواطنين وإصابات آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين محيط أبراج المقوسي شمال مدينة غزة.

قصفت مدفعية جيش الاحتلال جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في منطقة أبو اسكندر غربي مدينة غزة

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في محيط أبراج المقوسي شمال غربي مدينة غزة.

وأصيب 13 مواطنا من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين