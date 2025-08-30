القسام تعلن تدمير ناقلة جند وتقصف تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال بحي الزيتون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية، وقصفت تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إنها دمرت بعبوة أرضية شديدة الانفجار ناقلة جند إسرائيلي في محيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، مشيرة إلى رصد هبوط مروحيات عسكرية لإخلاء الجنود.

وأضافت الكتائب في بلاغ آخر، أن مقاتليها استهدفوا تجمعاً لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التوغل جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت مساء يوم الجمعة، عن مقتل جندي في جيش الاحتلال على الأقل، والاشتباه بفقدان 4 آخرين، بالإضافة إلى إصابة 11 آخرين، في إحصائية أولية إثر كمائن في قطاع غزة، تلتها اشتباكات عنيفة بين عناصر من المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 7 جنود أصيبوا الليلة الماضية إثر مرور ناقلة جند مدرعة من نوع "نمر" على عبوة ناسفة في حي الزيتون بمدينة غزة. وأضافت أن أحد الجنود أصيب بجروح متوسطة، بينما كانت إصابة الباقين طفيفة.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحدث جرى أثناء نشاط الفرقة 99 واللواء السابع في شمال القطاع. وبعد الأنباء عن فقدان 4 جنود، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن الاتصال عاد بهم.

ولم يصدر أي تعقيب عن كتائب القسام بشأن الكمين بخلاف ما نشرته الليلة، غير أنها نشرت صورة كُتب عليها عبارة: "نُذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر".

المصدر / فلسطين أون لاين