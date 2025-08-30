فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي وباء الكوليرا عالمياً

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يخدعنا واحتلال غزة سيكون إعداما للأسرى والجنود

آخر التطورات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعية لليوم الـ 694

حماس: اغتيار رئيس الحكومة اليمنية جريمة غادرة وانتهاك صارخ

عائد الخطيب.. ساق مبتورة وأمل لا ينكسر

20 شهيداً وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت حيي الرمال والنصر بغزة

الأونروا: 660 ألف طفل في غزة خارج المدارس للعام الثالث تواليا

جماعة أنصار الله تعلن استشهاد رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء

"آكشن إيد" تحذر من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الحوامل والمرضعات في غزة

نادي الأسير: قضاء الاحتلال يرسّخ الاختفاء القسري والتعذيب في السجون

حماس: اغتيار رئيس الحكومة اليمنية جريمة غادرة وانتهاك صارخ

30 اغسطس 2025 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
...

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، رئيس حكومة "التغيير والبناء" في اليمن أحمد غالب الرهوي وعدداً من وزرائه، الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء الخميس الماضي.

ووصفت حماس في بيان صحفي، هجوم جيش الاحتلال على اليمن بأنه "جريمة غادرة وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية".

وقالت حماس، إن استهداف الرهوي ورفاقه يمثل "جريمة نكراء وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية"، مؤكدة أن دماء الشهداء اليمنيين "امتزجت بدماء الفلسطينيين في معركة طوفان الأقصى لتجسد وحدة الأمة ومركزية القضية الفلسطينية، وخطر هذا العدو الصهيوني على أمن واستقرار أمتنا والمنطقة والعالم".

وقدمت حماس تعازيها لحركة "أنصار الله" والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني، مشيدة بمواقف اليمن الداعمة لفلسطين ووقوفه إلى جانب غزة والقدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جماعة أنصار الله #أحمد غالب الرهوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة