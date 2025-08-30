حماس: اغتيار رئيس الحكومة اليمنية جريمة غادرة وانتهاك صارخ

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، رئيس حكومة "التغيير والبناء" في اليمن أحمد غالب الرهوي وعدداً من وزرائه، الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء الخميس الماضي.

ووصفت حماس في بيان صحفي، هجوم جيش الاحتلال على اليمن بأنه "جريمة غادرة وانتهاك صارخ لسيادة دولة عربية".

وقالت حماس، إن استهداف الرهوي ورفاقه يمثل "جريمة نكراء وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عربية"، مؤكدة أن دماء الشهداء اليمنيين "امتزجت بدماء الفلسطينيين في معركة طوفان الأقصى لتجسد وحدة الأمة ومركزية القضية الفلسطينية، وخطر هذا العدو الصهيوني على أمن واستقرار أمتنا والمنطقة والعالم".

وقدمت حماس تعازيها لحركة "أنصار الله" والقوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني، مشيدة بمواقف اليمن الداعمة لفلسطين ووقوفه إلى جانب غزة والقدس والأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين