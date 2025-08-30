الصليب الأحمر: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش اليوم السبت، بخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيدا للسيطرة العسكرية عليها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.

وقالت سبولياريتش في بيان صحفي: "من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”، واصفة خطط الإجلاء بأنها “ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب بل لا يمكن فهمها”.

وأضافت “عملية إجلاء كهذه ستؤدي إلى حركة انتقال سكان هائلة لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة استيعابها نظرا إلى حجم الدمار اللاحق بالمنشآت المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والملاجئ والرعاية الطبية”.

وأتى كلامها بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة مدينة غزة “منطقة قتال خطرة” في وقت يستعد للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني بعد سنتين تقريبا على بدء الحرب.

ولم يطلب جيش الاحتلال في الوقت الحاضر من السكان إخلاء المدينة إلا أن المتحدث باسمه باللغة العربية أفيخاي ادرعي قال الأربعاء إن إخلاء المدينة من سكانها “أمر لا مفر منه”.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية ومحلية لإنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة حيث اضطر غالبية السكان إلى النزوح فيما أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة.

وتقدّر الأمم المتحدة أنّ عدد سكّان محافظة غزة التي تضم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يصل إلى نحو مليون نسمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63,371 شهيدًا و159,835 إصابة وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا، بينهم 123 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين