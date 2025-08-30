فلسطين أون لاين

30 اغسطس 2025 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...
11 شهيدًا بينهم أطفال.. الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية في حي النّصر غربي غزَّة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت، مجزرةً دامية عقب استهدافه مخبز في منطقة النصر بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء11 شهيداً في قصف الاحتلال مخبزًا في حي النصر بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق غربي مدينة غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدًا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

