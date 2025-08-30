دعوات أوروبية لوقف تسليح "إسرائيل" والضَّغط لوقف الحرب والاستيطان

انطلقت اليوم السبت، أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث ناقش وزراء الدول الأعضاء الـ27 الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط تصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال تشمل وقف تصدير الأسلحة وتعليق الاتفاقيات الأوروبية.

وقالت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها "غير متفائلة" بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وجود إجماع بهذا الشأن داخل الاتحاد، مضيفة أن الوضع الإنساني في غزة لم يتحسن كثيرا وأن ما تقوم به تل أبيب غير مشجع.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعا الاحتلال إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية، ووقف مشاريع الاستيطان، محذراً من أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول والحكومات".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده قدمت خطة عمل للاتحاد الأوروبي تشمل فرض حظر على تصدير السلاح، وتوسيع العقوبات على الاحتلال، والتعليق الكامل للاتفاقية الأوروبية معه، قائلاً إن "وقت الكلمات انتهى ويجب التحرك بالأفعال".

أما وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب فكشف أن بلاده والسويد طالبتا بزيادة الضغط للتوصل إلى اتفاق في غزة، مشيراً إلى أن هولندا ستقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات.

وشدد وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس على ضرورة فرض عقوبات فورية على الاحتلال، معتبراً أن ما يجري في غزة يرقى إلى "أفعال إبادة جماعية"، وأن الاكتفاء بالإدانات لم يعد كافياً.

وأكدت وزيرة خارجية النمسا بيت ريزينغر أن بلادها تسعى لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين تشمل فرض عقوبات محددة، فيما أبدى وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن استعداد بلاده لفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو، ومنع استيراد منتجات المستوطنات. كما اتهمت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن حكومة الاحتلال بالتنصل من مسؤولياتها ورفض تغيير مسارها.

من جهتها، أوضحت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايو أن بلادها اتخذت بالفعل إجراءات ضد الاحتلال، بينها منع دخول وزراء، وحظر التعامل التجاري، وتصدير الأسلحة، مؤكدة أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من العقوبات.

أما وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث فقد شدد على أن العالم بحاجة إلى دعم قوي لبناء دولة فلسطينية، وإنهاء الحرب، وضمان إدخال المساعدات، مع ممارسة "ضغط حقيقي" على الاحتلال.

المصدر / وكالات