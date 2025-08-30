فلسطين أون لاين

30 اغسطس 2025 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، جراء الحصار "الإسرائيلي" ومنع الاحتلال إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 54 حالة وفاة، من بينهم 9 أطفال.

وارتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 332 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا، وفقًا لتقرير الصحة.

ولا تزال المستشفيات تسجل بشكل يومي حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدًا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

 

 

