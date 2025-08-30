بلدية غزة: الظُّروف الإنسانيَّة صعبة وعاجزون عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات

قال المتحدث باسم بلدية مدينة غزة عاصم النبيه، صباح اليوم السبت، إنَّ مئات الآلاف من المواطنين يتكدسون وسط وغرب المدينة وسط ظروف إنسانية صعبة.

وأكد النبيه في تصريحات صحفية، أنَّ البلدية عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، مشيرًأ إلى أنَّ حصة الفرد في القطاع باتت أقل من 5 لترات من المياه يوميا للشرب والنظافة.

وأضاف، "نتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الضحايا إذا وسع الاحتلال عمليته العسكرية".

وأشار إلى أن البلدية تواجه انهيارًا كليًا للخدمات في ظل استمرار الاحتلال منع دخول الوقود والآليات التي نحتاجها.

وتابع "تقديراتنا بوجود أكثر من مليون مواطن وسط وغرب مدينة غزة معظمهم نازحون".

وفي تصريحات سابقة، أكدت بلدية غزة أن هذه التهديدات تعني تعميق الكارثة الإنسانية، إذ دمّرت الحرب منذ أكتوبر 2023 البنى التحتية الأساسية، بما فيها الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والحدائق والآليات الخدمية، وتسببت في تراكم كميات هائلة من النفايات داخل المدينة. وقد أكدت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بعدم وجود أي مكان آمن يمكن اللجوء إليه.

وأوضحت أن النزوح الجماعي والازدحام السكاني الحاد فاقما عجز البلدية عن توفير الخدمات الأساسية في ظل الحصار ومنع وصول الوقود والمعدات، محذّرةً من انهيار كامل في منظومة الخدمات البلدية وخطر مباشر يهدّد حياة آلاف المدنيين.

ودعت بلدية غزة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف حرب الإبادة، ودعم صمود المدينة، والتفاعل مع حملة "نداء الحياة لغزة – أوقفوا الإبادة" كصرخة إنسانية عاجلة لحماية المدنيين وضمان حقهم في الحياة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و25 شهيدًا و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.

