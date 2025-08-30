آخر التطورات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعية لليوم الـ 694

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ694 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأطلق مستشفى شهداء الأقصى – المستشفى المركزي الذي يخدم ما يقارب مليون شخص في وسط قطاع غزة – نداءً عاجلاً لتوفير مولد كهربائي بعد تعرض المولدات الرئيسية للتلف المتكرر، جراء الضغط المستمر وظروف التشغيل القاسية، ما يهدد حياة المرضى والجرحى.

وأفاد البيان الصادر عن المستشفى، بأن المولدات المتبقية حالياً لا تكفي لتشغيل الأقسام الحيوية مثل غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال، إذ يتوفر حالياً مولدان فقط، أحدهما متوسط القدرة والآخر صغير.

وفي ظل هذه الظروف الطارئة، أعلن المستشفى عن استعداده الفوري لشراء أي مولد كهربائي بقدرة حوالي 400 KVA أو أكثر، لضمان استمرار التيار الكهربائي واستمرارية تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.



أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهدت امرأة وطفلها وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على شقة سكنية لعائلة داوود ببرج الشوا حصري في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب يونس الخالدي بقصف الاحتلال على مدينة غزة، فيما تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال شهيد جراء قصف الاحتلال شقة ببرج الشوا بمدينة غزة.

وسجلت إصابة خطيرة جرّاء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة أصداء بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وشن الاحتلال حزاما ناريا فى حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وواصل الاحتلال نسف عدد من المباني السكنية في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة

واستهدفت آليات الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة‏.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية عدّة غارات عنيفة على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة النار في منطقة الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

