مستشفى شهداء الأقصى يطلق نداءً عاجلاً لتوفير مولِّد كهربائيّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أطلق مستشفى شهداء الأقصى – المستشفى المركزي الذي يخدم ما يقارب مليون شخص في وسط قطاع غزة – نداءً عاجلاً لتوفير مولد كهربائي بعد تعرض المولدات الرئيسية للتلف المتكرر، جراء الضغط المستمر وظروف التشغيل القاسية، ما يهدد حياة المرضى والجرحى.

وأفاد البيان الصادر عن المستشفى، اليوم الجمعة، بأن المولدات المتبقية حالياً لا تكفي لتشغيل الأقسام الحيوية مثل غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال، إذ يتوفر حالياً مولدان فقط، أحدهما متوسط القدرة والآخر صغير.

وفي ظل هذه الظروف الطارئة، أعلن المستشفى عن استعداده الفوري لشراء أي مولد كهربائي بقدرة حوالي 400 KVA أو أكثر، لضمان استمرار التيار الكهربائي واستمرارية تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

ووجّه المستشفى دعوة عاجلة إلى المؤسسات الدولية والأهلية والإنسانية، وكل من يمتلك القدرة على توفير مولد كهربائي بالمواصفات المطلوبة، للتواصل الفوري مع المستشفى، تأكيداً على حق المرضى في العلاج وواجب المجتمع في إنقاذ حياتهم.

وأكد البيان أن إنقاذ أرواح الأبرياء وتوفير الرعاية الصحية لهم واجب إنساني وأخلاقي.