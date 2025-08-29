تحقيق جديد لـ "سي إن إن": هجوم إسرائيل على مستشفى ناصر تم بـ 3 ضربات

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت لقطات فيديو جديدة حصلت عليها شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي وقع في 25 أغسطس/آب الجاري، لم يقتصر على ضربتين كما أعلن سابقًا، بل شمل ثلاث ضربات متتابعة

وأسفر الاستهداف عن استشهاد 22 فلسطينياً، بينهم أربعة من العاملين في المجال الطبي وخمسة صحفيين، ما يرفع من وتيرة القلق حول استهداف المدنيين والعاملين بالإغاثة والصحافة بشكل متكرر في غزة.

وحسب تحليل "سي إن إن" للقطة بلقطة، فقد أظهرت اللقطات إطلاق نوعين مختلفين من القذائف على المستشفى، حيث أصابت قذيفة الدرج الذي كان يتجمع فيه المسعفون بعد الضربة الأولى، وبعد أقل من ثانية انفجرت قذيفة أخرى في المكان نفسه تقريبًا، في حين تبين أن الهجوم الثالث تسبّب بأكبر قدر من الضرر وأدى إلى أعلى عدد من الضحايا.

وقال مدير شركة استشارات الاستخبارات التقنية لخدمات أبحاث التسلح إن. آر. جينزن-جونز إن القذيفتين اللتين ظهرتا في الفيديو في وقت واحد تقريبًا ربما أطلقتا من دبابات متعددة الأغراض مثل طراز M339 الإسرائيلي، وأن الأضرار تتوافق مع هذا النوع من الذخيرة.

وأضاف أن سقوط القذيفتين في الوقت نفسه يشير إلى احتمال مشاركة دبابتين في الهجوم، مما يعكس دقة وتنسيقًا أعلى من مجرد إطلاق نيران مركبة واحدة على الهدف.

كما أشار تريفور بول، وهو خبير سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي، إلى أن الصور تظهر أن الذخائر التي أصابت درج المستشفى جاءت من الشمال الشرقي، وأن الأضرار التي أعقبت الهجمات تتوافق مع شظايا قذائف الدبابات من نوع M339.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" لتصوير الأرض في 22 أغسطس/آب الجاري أكثر من 12 مركبة قتالية، بما في ذلك دبابات، متمركزة في قاعدة للجيش الإسرائيلي على بُعد كيلومترين تقريبا شمال شرق مستشفى ناصر.

من جانبها، زعمت إسرائيل أن الهجوم استهدف كاميرا تابعة لحماس كانت تراقب الجنود، دون أن توضح سبب اعتقادها بذلك أو كيفية التمييز بين كاميرات الصحافة والكاميرات المزيفة التابعة للمجموعات المسلحة، ولم تشر إلى الهجومين الثاني والثالث في بيانها الرسمي.

ويعد استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين في مستشفى "ناصر الطبي" في خان يونس جنوب قطاع غزة، هو الثاني في أقل من شهر، بعدما استهدف في 10 أغسطس/ آب الجاري، 6 صحفيين بينهم 5 من قناة "الجزيرة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.