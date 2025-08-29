اليمن.. مسيرات شعبية مليونية في صنعاء نصرةً لغزة ومقاومتها

صنعاء/ فلسطين أون لاين:

خرجت اليوم الجمعة مسيرات شعبية مليونية في اليمن نصرةً للشعب الفلسطيني ودعماً لغزة ومقاومتها، تحت شعار هذا الأسبوع: "مع غزة جهاد وثبات.. غضباً للدماء المسفوكة والمقدّسات المنتهكة".

واحتشد المشاركون في ميدان السبعين بصنعاء، وفي أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات محافظات الحُدَيْدَة، حَجَّة، إب، عَمْران، تعز، ذَمَار، البيضاء، الجوف، المَحْوِيت، بالإضافة إلى مناطق في محافظتي الضالع ولحج.

وأكدت المسيرات في بيانها الثبات مع غزة وفلسطين حتى النصر، مشددة على أن أي عدوان أو تصعيد صهيوني أو أميركي لن يدفع الشعب اليمني للتخلّي عن دينه وهويته ومبادئه وموقفه مع غزة.

وأشارت المسيرات إلى متابعة الخطوات العملية المستهدفة للمسجد الأقصى، داعية شعوب الأمة العربية والإسلامية للاستعداد والتفكير بجدية في مواجهة المخططاتالإسرائيلية.

وفي سياق متصل، باركت المسيرات التطور النوعي للقوات المسلحة اليمنية بإنتاج رؤوس الصواريخ الانشطارية، والتي أحدثت تأثيراً كبيراً لدى الاحتلال، وأدانت بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم على يد أعداء الصهاينة والأميركان.

يُذكر أن هذه المسيرات تأتي بعد أقل من 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، الذي شمل أكثر من 10 غارات أسفرت عن انفجارات متتالية، وتستمر المسيرات كل يوم جمعة تأكيداً على موقف اليمن الثابت نصرةً لغزة وأهلها حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

كما تأتي هذه التحركات الشعبية في ظل استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة وفرض حصار بحري على موانئ الاحتلال.