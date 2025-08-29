وزراء أوروبِّيُّون يدينون هجوم الاحتلال على مدينة غزَّة ويحذِّرون من "وفيات لا تطاق "

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على مدينة غزة، محذرين من أنه يتسبب في "وفيات لا تُطاق بين المدنيين"، ويعرض حياة "الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" للخطر.

وقال الوزراء في بيان مشترك إن تكثيف العمليات العسكرية في القطاع المحاصر "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، خاصة مع ما وصفوه بـ"التهجير القسري للفلسطينيين والتدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المواقع التي تأوي النازحين الأكثر ضعفا".

ودعا البيان إسرائيل إلى "وقف العمليات العسكرية فورا" والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق غزة.

ويأتي الموقف الأوروبي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء "هجوم شديد" على مدينة غزة، التي يقطنها نحو مليون نسمة، بعد ساعات من وصفها "منطقة قتال خطيرة"، في إطار خطة أقرّتها حكومة بنيامين نتنياهو في وقت سابق لإعادة احتلال القطاع تدريجيا.

كما أعرب الوزراء عن "قلق بالغ" إزاء تفاقم المجاعة في غزة، بعد تقرير أممي أكد وصولها إلى محافظة غزة مع خطر امتدادها إلى دير البلح وخان يونس، مطالبين إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بتقديم المساعدات.

وإلى جانب غزة، شدّد الوزراء الأوروبيون على رفضهم التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرين أن ذلك "يقوّض فرص حل الدولتين"، مؤكدين أن المجتمع الدولي "لن يلتزم الصمت إزاء انتهاكات حقوق الإنسان".

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ نحو 23 شهراً إلى 63 ألفاً و25 شهيداً، و159 ألفاً و490 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 59 شهيداً و224 مصاباً، مشيرة إلى وجود أعداد أخرى من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن انتشالهم بسبب نقص المعدات واستمرار القصف.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 11 ألفاً و178 شهيداً، و47 ألفاً و449 جريحاً.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2203 شهداء، و16 ألفاً و228 جريحاً، وذلك بعد استشهاد 23 فلسطينياً وإصابة 182 آخرين خلال الساعات الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن إسرائيل تدير منذ 27 مايو/أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يسمى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة أمريكياً وإسرائيلياً ومرفوضة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ضارباً عرض الحائط بالنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وإلى جانب الشهداء والجرحى ومعظمهم من النساء والأطفال، لا يزال أكثر من 9 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، إضافة إلى مئات آلاف النازحين داخل القطاع.