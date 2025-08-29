وزارة الصحَّة بغزة: حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيليَّة تتجاوز الـ 63 ألفًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها منذ نحو 23 شهراً إلى 63 ألفاً و25 شهيداً، و159 ألفاً و490 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 59 شهيداً و224 مصاباً، مشيرة إلى وجود أعداد أخرى من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن انتشالهم بسبب نقص المعدات واستمرار القصف.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 11 ألفاً و178 شهيداً، و47 ألفاً و449 جريحاً.

كما ارتفعت حصيلة الشهداء من منتظري المساعدات منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى 2203 شهداء، و16 ألفاً و228 جريحاً، وذلك بعد استشهاد 23 فلسطينياً وإصابة 182 آخرين خلال الساعات الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أن إسرائيل تدير منذ 27 مايو/أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يسمى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة أمريكياً وإسرائيلياً ومرفوضة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ضارباً عرض الحائط بالنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وإلى جانب الشهداء والجرحى ومعظمهم من النساء والأطفال، لا يزال أكثر من 9 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، إضافة إلى مئات آلاف النازحين داخل القطاع.