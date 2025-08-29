تركيا تعلن قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع "إسرائيل" بشكل كامل

أعلنت الجمهورية التركية، اليوم الجمعة، قطع علاقاتها الاقتصادية مع "إسرائيل" بشكل كامل وإغلاق مجالها الجوي أمام طائرات "تل أبيب".

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كلمة أمام البرلمان التركي، "أوقفنا التجارة مع “إسرائيل” بالكامل، وأغلقنا موانئنا أمام سفنها، كما لا نسمح للسفن التركية بالتوجه إلى الموانئ الإسرائيلية".

وأضاف، أنَّ "إسرائيل" تمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة في مسعى لطردهم".

وأشار فيدان، إلى أنَّ مساعي بلاده مستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، موضحًا أنَّ هدف "إسرائيل" واضح وهو جعل غزة غير قابلة للعيش من أجل إجبار الشعب على الرحيل.

وتابع، "الوزراء المتطرفون والمستوطنون يحاولون رفع مستوى التوتر من خلال اقتحامات المسجد الأقصى".

وأكد، أنَّ العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغا، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء الاحتلال المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.



المصدر / فلسطين أون لاين