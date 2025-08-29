الإغاثة الطبية: الوضع في الجنوب خطير جدًا ولا يمكنه استيعاب سكان غزة

فلسطين أون لاين

29 اغسطس 2025 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
قال مدير الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، إن الوضع في جنوبي القطاع خطير جداً، ولا يمكنه استيعاب سكان مدينة غزة.

وأضاف أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "يجب عدم السماح للاحتلال بالتغول على سكان غزة وإخراجهم منها".

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف الأماكن التي يدعي أنها آمنة، كما يستهدف منتظري المساعدات والسكان في بيوتهم.

وأوضح أبو عفش، أن "إسرائيل" ترفض السماح لعناصر الدفاع المدني بإسعاف الجرحى.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / وكالات
