الاحتلال يمنع إجراء انتخابات نقابة الأطباء في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، مجمع النقابات المهنية في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن مخابرات الاحتلال برفقة عناصر من الشرطة اقتحموا مقر النقابات المهنية في بيت حنينا ومنعوا إجراء انتخابات نقابة الأطباء.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت الدكتور سمير مطور، عقب اقتحام المقر.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم نقابة الأطباء رمزي أبو اليمن أن ما جرى هو محاولة إسرائيلية لمنع أي تواجد فلسطيني في القدس المحتلة، وفرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة هناك.

وقال أبو اليمن إن الخطوة الإسرائيلية تمثل تهديدًا لمركز نقابة الأطباء في القدس.

وحظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في تموز/يوليو الماضي، عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار الإجراءات المتصاعدة بحق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وسبق أن أغلق الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان من العام الجاري، "اتحاد نقابات عمال فلسطين"، بالإضافة إلى حظر عمل "صندوق وقفية القدس" وإغلاق مكتبها في الشهر ذاته.

