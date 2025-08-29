فلسطين أون لاين

29 اغسطس 2025 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
اعتداءاتٌ متواصلة.. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أكاديميين ورجال إصلاح ومدير مدرسة، إلى جانب عدد من الشبان.

ففي محافظة القدس، اقتحمت قوات وشرطة الاحتلال مجمع النقابات المهنية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، لمنع إجراء انتخابات نقابة الأطباء، واعتقلت الدكتور سمير مطور بعد مداهمة المكان.

بينما في محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جاسر الديك من منزله في بلدة كفر الديك غرب سلفيت. كما نفذت حملة اعتقالات في بلدة سرطة، طالت رئيس مجلسها القروي علاء عدنان صلاح، ومدير مدرسة ذكور الزاوية الأستاذ موسى علي خطيب، بالإضافة إلى الحاج راتب الخطيب.

أما في محافظة الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات في محافظة الخليل، حيث اعتقلت المواطن هاشم رائد الطيطي من مخيم الفوار بعد اقتحام منزله وتفتيشه. كما اعتقلت على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة السموع جنوب الخليل المواطنين: محمد نايف أبو سندس ومصعب شاهر أبو سندس، وسط تشديدات عسكرية وإغلاق مداخل القرى والبلدات بالسواتر والبوابات.

وأخيرًا في محافظة رام الله والبيرة، ففي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ناجي أبو شوشة بعد مداهمة المنطقة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

