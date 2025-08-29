فلسطين أون لاين

29 اغسطس 2025 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
دليل التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024 في غزة عبر منصة Wise

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة عن إطلاق التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة (توجيهي 2006) عبر منصة Wise.
هذا الدليل يوضح الخطوات الأساسية للطلبة، بما في ذلك الراسبين من عام 2023، لضمان تسجيل صحيح وسلس.

خطوات التسجيل

 - تحميل أو تحديث التطبيق: أول خطوة هي تحميل تطبيق Wise School من متاجر Google Play أو App Store. إذا كان التطبيق مثبتاً بالفعل، تأكد من تحديثه لأحدث نسخة.

 - إنشاء حساب جديد: افتح التطبيق واتبع التعليمات لإنشاء حساب. يجب على الطالب توخي أقصى درجات الدقة عند اختيار الفرع (علمي، أدبي، صناعي، اقتصاد منزلي) والتخصص إن وجد.

- تأكيد الفرع والتخصص: من الضروري أن يكون التسجيل مطابقاً لبيانات الطالب المحدثة على موقع الوزارة. بالنسبة للطلبة الراسبين من عام 2023، يجب أن يتم التسجيل بناءً على الفرع الذي تقدموا له في ذلك العام.

ملاحظة هامة: مسؤولية اختيار الفرع والتخصص تقع بالكامل على عاتق الطالب. هذا الاختيار يؤثر مباشرة على المواد التي سيتقدم لها في الامتحان، وبالتالي على نتيجته النهائية.

إرشادات إضافية

 - يمكن للطلبة التسجيل عبر التطبيق حتى لو لم يتم تحديث بياناتهم على موقع الوزارة، شريطة الالتزام بالفرع والتخصص دون أي تغيير.

- للمساعدة في عملية التسجيل وإنشاء الحساب، يمكن مشاهدة الفيديو التوضيحي المرفق على هذا الرابط، اضغط هنا 

المصدر / فلسطين أون لاين
