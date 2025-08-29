إصابتان برصاص واعتداء الاحتلال في نابلس

فلسطين أون لاين

29 اغسطس 2025 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
 أصيب شابان فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، برصاص واعتداء الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام شارع فيصل بمدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن شابًا (20 عاما ) أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصفت جروحه بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومية.

وأضاف، أن شابًا (22 عاما) أصيب أيضا برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تكثف "إسرائيل" ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتسريع الاستيطان وتوسيعه، وفق السلطات الفلسطينية.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #طوفان الأقصى

