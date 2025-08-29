فلسطين أون لاين

29 اغسطس 2025 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
الطراونة لـ "فلسطين أون لاين": غزَّة تقف على حافة كارثة وبائية تهدِّد المنطقة بأكملها
غزة- عمان/ علي البطة

حذَّر الدكتور محمد الطراونة، الناطق الإعلامي للرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة، مؤكدا أن "القطاع يواجه خطرا وبائيا وشيكا قد يمتد تأثيره إلى الدول المجاورة".

وأوضح الطراونة، وهو رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية، أن ما يجري في غزة ليس أزمة صحية تقليدية، بل هو "اقتراب من انفجار وبائي واسع، نتيجة تداخل عوامل خطيرة كالنزوح الجماعي، انعدام الرعاية الطبية، شح الأدوية، وسوء التغذية".

وحذر الطروانة في تصريح لـ "فلسطين أون لاين"، من أن البيئة الحالية في غزة أصبحت مثالية لانتشار فيروسات وأمراض معدية.

وأشار إلى تلقي تحذيرات طبية من داخل القطاع تفيد بظهور أعراض فيروس جديد سريع الانتشار، وسط عجز تام في قدرات التشخيص والمكافحة. وشدد على أن هذا الوضع لا يمكن احتواؤه داخليًا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، تسجيل انتشار فيروس غامض داخل مراكز الإيواء، يسبب حمى شديدة، آلام مفاصل، سعال، وإسهال حاد، مشيرًا إلى أن آلاف الحالات تظهر بشكل متسارع، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.

وأوضح أبو سلمية أن المنظومة الصحية منهكة بالكامل، وتعجز عن تحديد طبيعة الفيروس لغياب أدوات الفحص المخبري، وسط أوضاع بيئية متدهورة، وانعدام الماء النظيف، وغياب وسائل التعقيم، مما يخلق بيئة مثالية لتفشي وبائي واسع.

وأكد الطراونة أن ضعف المناعة الجماعي، الناتج عن سوء التغذية المزمن، يجعل السكان، خصوصا الأطفال وكبار السن، عرضة للإصابة بأي عدوى فيروسية أو بكتيرية، مما يزيد من احتمالية تحوّل الوضع إلى وباء خارج السيطرة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحرك فوري عبر تقديم مساعدات طبية عاجلة، وفتح ممرات آمنة لإدخال الغذاء والدواء، إضافة إلى إقامة مستشفيات ميدانية. وقال: "الوقت ينفد، وكل يوم تأخير يعني اقتراب كارثة لا يمكن احتواؤها لاحقًا".

