صناع الجمال بغزة.. تحت النار يجسدون إرادة البقاء

بين شوارع شبه مدمرة غمرها الركام والرماد في مدينة غزة، يتنقل الشاب محمد معروف بزيه البرتقالي المغبر، يجر مكنسته بيد أنهكتها حرب الإبادة، ويزيح بتصميم أكواما من النفايات، لينثر بدلا منها جمالا.

"احنا بنجسد إرادة البقاء..."، يقول معروف وهو يتحسس مع زملائه بأظفارهم شوارع المدينة التي تحاصرها الطائرات وتتهددها دبابات الاحتلال، كأنهم يربتون بحنو على أكتاف الأهالي المعذبين المنهكين من القتل والتشريد والتجويع والتعطيش.

بعضهم قضى شهيدا وهو يؤدي واجبه، وآخرون فقدوا أهلهم تحت القصف، لكن "صناع الجمال" ظلوا واقفين في الميدان، يصنعون الحياة في قلب الخراب الذي تخلفه الحرب، كأنهم يكتبون رسالة غزة، التي تنهض كالعنقاء.

يلتفت معروف إلى الركام المتناثر حوله، فيما تعكس ملامحه الشاحبة تعبا يتراكم منذ شهور، وعينان يلاحقهما الحذر من طائرة حربية إسرائيلية تحوم فوق رأسه.

يقول لـ "فلسطين أون لاين" وهو يتنفس ببطء وكأن صدره مثقل بالتراب: إنه يعمل يوميا "تحت القصف والخوف"، ويعود إلى مسكنه مذهولا أنه ما زال حيا، ليبدأ يومه مع زوجته وابنته بعبارة بسيطة مفعمة بالأمل: “صباح الخير”.

فقد معروف أخاه وأخته وابن عمه وبعض زملائه تحت القصف خلال الحرب الجارية، ثم صديقا له بالأمس، لكنه لا يزال مشتبثا بعمله وبقائه في مدينته.

يعجز عن وصف المشهد من حوله بلا حيلة: "مش عارف شو أقول... بس رغم الدمار والحصار والتجويع احنا صامدين".

ويضع معروف نظافة المدينة هدفا نصب عينيه، لما تحمله من رسالة وطنية عدا عن كونها مهمة خدمية، قائلا: "قد ما الاحتلال بيشرد فينا، بنبذل كل جهدنا عشان نعيش.. بنصنع الحياة من الموت".

إلى جانبه، يشارك خالد مقداد المهمة نفسها بوجه منهك وبعينين غائرتين من التعب. يواصل تنظيف الشوارع الضيقة والمخيمات المكتظة، وأحيانا ينجز مع زملائه مهامهم حتى في مناطق يصنفها الاحتلال على أنها "حمراء" وتضع حياتهم على المحك.

يقول مقداد لـ "فلسطين أون لاين" وهو يمسح جبينه مع ارتفاع درجات الحرارة: “احنا في بلدية غزة شغالين تحت القصف وتحت الحصار... من أول الحرب ما وقفنا. زملاء إلنا استشهدوا وهم على رأس عملهم، وآليات البلدية دُمّرت، بس ضلينا نشتغل عشان الناس تضل صامدة وما يلاقوا الشوارع مليانة قمامة".

وتقدر كمية النفايات المتراكمة داخل مدينة غزة بأكثر من 260 ألف طن، وسط بيئة ملوثة تهدد بتفشٍ واسع للأمراض والأوبئة نتيجة انعدام مقومات الصحة العامة، لا سيما في مناطق النزوح.

وقبل بدء الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان يسكن مدينة غزة نحو 800 ألف مواطن، بينما يتواجد في وسطها وغربها حاليا أكثر من مليون نسمة، في ظل جرائم التشريد القسري للأهالي، ووسط تهديدات إسرائيلية باحتلال كامل للمدينة.

"محاولات إسعافية"

يمثل الجهد اليومي الذي يبذله معروف ومقداد ورفاقهما، جزءا من صورة أكبر يرسمها المتحدث باسم بلدية غزة م. عاصم النبيه، فعلى الرغم من الظروف الصعبة والدمار الكبير الذي تعاني منه مدينة غزة في البنى التحتية والمرافق الحيوية لا تزال طواقم البلدية تحاول تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

يقول النبيه لـ "فلسطين أون لاين": إن البلدية تحاول جمع وترحيل بعض كميات النفايات من المدينة، وتزويد المواطنين بالمياه، وصيانة ومعالجة بعض إشارات الصرف الصحي في مختلف أنحاء المدينة.

لكن طواقم البلدية تعمل في ظل مخاطر وتحديات، في مقدمتها توغلات الاحتلال وتدمير المقدرات المختلفة سواء المقرات أو الآليات الثقيلة والشبكات وآبار المياه وحاجة ما بقي من المعدات إلى الصيانة.

ويصف النبيه الجهود الحالية للبلدية بأنها "محاولات إسعافية طارئة مؤقتة غير مستتبة لا تخفف من احتياجات المواطنين بشكل كامل".

ويطالب المتحدث باسم البلدية، بإدخال الاحتياجات اللازمة وتحييد خدمات البلدية عن الاستهداف حتى تتمكن طواقمها من الاستمرار بعملها.

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة، استشهد 62 موظفا من كوادر بلدية غزة. وأسفرت الحرب الجارية عن استشهاد وإصابة أكثر من 219 ألف مواطن معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة.

والأربعاء، حذرت بلدية غزة من تفاقم الكارثة الصحية والبيئية جراء تراكم كميات ضخمة من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة، وانتشار الأمراض والجرذان، خصوصًا في مناطق النزوح المكتظة، مناشدة المؤسسات الدولية سرعة التدخل، والعمل على وقف حرب الإبادة التي تحول دون وصول الخدمات الأساسية للأهالي وتهدد حياة الجميع.

وعلى الأرض، لا يزال صانعا الجمال معروف ومقداد وزملاؤهما يسابقون الزمن في مدينة غزة، ويتحدون إرادة الاحتلال، بإرادة البقاء.

