لليوم الـ 693.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ693 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,121 شهيدًا و 47,225 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,966 شهيدًا و 159,266 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 حالة وفاة، من ضمنهم 121 طفلًا.

وحذَّر الدكتور محمد الطراونة، الناطق الإعلامي للرابطة الطبية الاوروبية الشرق أوسطية، من تفاقم الأوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة، مؤكدا أن "القطاع يواجه خطرا وبائيا وشيكا قد يمتد تأثيره إلى الدول المجاورة".

وأوضح الطراونة، وهو رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية، أن ما يجري في غزة ليس أزمة صحية تقليدية، بل هو "اقتراب من انفجار وبائي واسع، نتيجة تداخل عوامل خطيرة كالنزوح الجماعي، انعدام الرعاية الطبية، شح الأدوية، وسوء التغذية".

وحذر الطروانة في تصريح لـ "فلسطين أون لاين"، من أن البيئة الحالية في غزة أصبحت مثالية لانتشار فيروسات وأمراض معدية.

وأشار إلى تلقي تحذيرات طبية من داخل القطاع تفيد بظهور أعراض فيروس جديد سريع الانتشار، وسط عجز تام في قدرات التشخيص والمكافحة. وشدد على أن هذا الوضع لا يمكن احتواؤه داخليًا في ظل انهيار المنظومة الصحية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

فجَّر الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، روبوتًا مفخخًا في جباليا البلد شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

واستشهد طفلة جراء إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون بقصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة السودانية شمال القطاع.



وصل 3 شهداء وإصابة خطيرة لمستشفى شهداء الأقصي في دير البلح، إثر استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مزارعين داخل أرض أبو سلطان في شارع أبو حسني بدير البلح.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة القريناوي في بلوك 7 شرق مخيم البريج.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدين جراء استهداف طائرة استطلاع، منزل المواطن يوسف تمراز بشارع السلام في مدينة دير البلح، وهما: محمد جمال تمراز، وزوجته آلاء عدنان أبو العوف.

وواصل الاحتلال عمليات نسف المنازل في المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما فجر روبوتات مفخخة في جباليا النزلة ومنطقة الزرقا شمال غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق حي الصبرة بمدينة غزة، بينما أطلق طيران الاحتلال المسير قنابل محيط منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة

وأطلقت مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار في منطقة الريس في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين