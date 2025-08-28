فيلم "صوت هند رجب" يتجه إلى الأوسكار بمساندة نجوم هوليود

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المركز الوطني للسينما والصورة في تونس ترشيح فيلم "صوت هند رجب – The Voice Of Hind Rajab" للمخرجة كوثر بن هنية لتمثيل تونس في جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.

الفيلم يجسد مأساة الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات) التي قُتلت مع عائلتها بقصف إسرائيلي في غزة مطلع 2024، مستعينًا بالتسجيل الصوتي الحقيقي لنداء استغاثتها قبل استشهادها.

انضم لإنتاجه نجوم عالميون أبرزهم: براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون، وجوناثان غليزر، إلى جانب شركات إنتاج إقليمية وعالمية. وسيُعرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي (سبتمبر 2025) قبل مشاركته في مهرجانات دولية أخرى.

ويُجسد الفيلم الساعات الأخيرة من حياة الطفلة هند التي كانت بعمر 5 سنوات عندما قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غرب مدينة غزة في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.

وكانت هند وعائلتها يفرون من مدينة غزة عندما تعرضت مركبتهم للقصف، ما أدى إلى استشهاد عمها وخالتها وثلاثة من أبناء عمومتها. وقد نجت رجب وابنة عم أخرى في البداية، واتصلتا بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من داخل السيارة طلبًا للمساعدة.

وعُثر لاحقًا على السيارة وفيها جثة هند إلى جانب المسعفين الذين جاؤوا لإنقاذها. وأشعلت الحادثة احتجاجات عالمية، من بينها في جامعة كولومبيا، حيث أعاد الطلاب تسمية "قاعة هاميلتون" إلى "قاعة هند".

وكان مدير مهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا قد صرّح سابقًا بأنه يعتقد أن الفيلم سيكون من بين أكثر الأعمال التي "تؤثر في الجمهور والنقاد" خلال المهرجان.