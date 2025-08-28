في ظل الإبادة.. المغرب يوسّع صفقات الأسلحة مع "إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية عن نجاح المغرب في تجربة صواريخ "إكسترا" الموجهة، التي صنعتها شركة "إلبيت" الإسرائيلية بالتعاون مع الصناعات الجوية الإسرائيلية، خلال تدريبات عسكرية في جنوب شرق المملكة.

ووفقًا للتقرير، فإن الصواريخ من عيار 306 ملم، ويبلغ مداها 150 كيلومترًا، بينما يصل وزن الرأس الحربي إلى 120 كيلوغرامًا.

وتأتي هذه التجربة بعد نحو عامين من انضمام المغرب إلى قائمة الدول المستفيدة من أنظمة PULS الإسرائيلية في صفقة بلغت قيمتها حوالي 150 مليون دولار.

وأشار معهد ستوكهولم لبحوث السلام إلى أن إسرائيل شكّلت ثالث أكبر مصدر للأسلحة للمغرب بين 2019 و2023، بحصة 11% من إجمالي وارداته العسكرية، ما يعكس تصاعد التعاون العسكري بين الرباط وتل أبيب منذ توقيع اتفاق التطبيع عام 2020.

ويأتي هذا التعاون العسكري في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، والذي أدى إلى مجاعة وأوضاع إنسانية كارثية، وسط صمت الحكومة المغربية تجاه الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن اختبار المغرب صواريخ إسرائيلية متطورة في هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول أولويات الرباط، الذي يواصل تعزيز شراكاته مع الاحتلال بدلًا من دعم المقاومة أو إدانة الانتهاكات بحق المدنيين في غزة.