فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة.. مستشفى القدس يعلن موعد بدء تشغيل قسم "القسطرة القلبية"

حربُ الإبادة الجماعيّة في يومها الـ 692.. شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المُتواصل على قطاع غزَّة

بالأسماء.. 22 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

البحرين تمنح الشَّرعيَّة لسفير الاحتلال في ذروة الإبادة... وحماس تعلِّق

تأكيد مصري قطري لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة فوراً

اقتحام رام اللَّه... تحوُّل إستراتيجيّ يغيِّر قواعد اللُّعبة في الضَّفَّة الغربيَّة

مفاوضات معلّقة… وأرواح مرهقة: غزة بين انتظار الهدنة واستنزاف النفس

الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ 214

الصِّحَّة بغزَّة: 71 شهيدًا و 339 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أبو سلمية: عاجزون عن التَّعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى جرَّاء تصاعُد القصف "الإسرائيلي"

غزة.. مستشفى القدس يعلن موعد بدء تشغيل قسم "القسطرة القلبية"

28 اغسطس 2025 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
...
غزة.. الهلال الأحمر يعيد تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن بدء تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة يوم السبت الموافق 30 آب/أغسطس 2025، وذلك ضمن خطتها الرامية لتطوير البنية الطبية وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وقال الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، إن تشغيل القسم الجديد يأتي ضمن عملية تشغيل شاملة لأقسام متعددة داخل مستشفى القدس، موضحاً أن جهاز القسطرة القلبية يتمتع بتقنيات حديثة تمكّن الطواقم الطبية من إجراء تدخلات دقيقة، بما يسهم في تقليص قوائم الانتظار الطويلة للمرضى.

وبيّن القدرة أن إعادة تشغيل القسم استغرقت فترة طويلة من العمل المتواصل، إذ واجهت الفرق الهندسية والفنية تحديات تقنية كبيرة قبل أن تتمكن من إعادة تأهيل الجهاز.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية تتكامل مع جهود أخرى شملت تشغيل جميع أقسام مستشفى القدس ومستشفى الأمل، إلى جانب تشغيل مستشفيات ميدانية في رفح وخان يونس وغزة، من بينها مستشفى المواصي الميداني بخان يونس والسرايا بمدينة غزة.

وكانت الجمعية قد أطلقت في وقت سابق سلسلة من المشاريع التطويرية في مستشفى القدس، شملت افتتاح قسم الولادة، وتشغيل وحدة العناية المركزة، وافتتاح غرفتي عمليات جديدتين، إلى جانب تشغيل محطتي توليد الأكسجين، بما يعكس إصرارها على تعزيز قدرة المنظومة الصحية في غزة على مواجهة التحديات المتزايدة.

kxCiy.jpg
 

#قطاع غزة #غزة #الهلال الأحمر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة