غزة.. مستشفى القدس يعلن موعد بدء تشغيل قسم "القسطرة القلبية"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن بدء تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة يوم السبت الموافق 30 آب/أغسطس 2025، وذلك ضمن خطتها الرامية لتطوير البنية الطبية وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وقال الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، إن تشغيل القسم الجديد يأتي ضمن عملية تشغيل شاملة لأقسام متعددة داخل مستشفى القدس، موضحاً أن جهاز القسطرة القلبية يتمتع بتقنيات حديثة تمكّن الطواقم الطبية من إجراء تدخلات دقيقة، بما يسهم في تقليص قوائم الانتظار الطويلة للمرضى.

وبيّن القدرة أن إعادة تشغيل القسم استغرقت فترة طويلة من العمل المتواصل، إذ واجهت الفرق الهندسية والفنية تحديات تقنية كبيرة قبل أن تتمكن من إعادة تأهيل الجهاز.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية تتكامل مع جهود أخرى شملت تشغيل جميع أقسام مستشفى القدس ومستشفى الأمل، إلى جانب تشغيل مستشفيات ميدانية في رفح وخان يونس وغزة، من بينها مستشفى المواصي الميداني بخان يونس والسرايا بمدينة غزة.

وكانت الجمعية قد أطلقت في وقت سابق سلسلة من المشاريع التطويرية في مستشفى القدس، شملت افتتاح قسم الولادة، وتشغيل وحدة العناية المركزة، وافتتاح غرفتي عمليات جديدتين، إلى جانب تشغيل محطتي توليد الأكسجين، بما يعكس إصرارها على تعزيز قدرة المنظومة الصحية في غزة على مواجهة التحديات المتزايدة.



