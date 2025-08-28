البحرين تمنح الشَّرعيَّة لسفير الاحتلال في ذروة الإبادة... وحماس تعلِّق

متابعة/ فلسطين أون لاين

انتقد القيادي في حركة "حماس" د. باسم نعيم، استقبال البحرين لسفير الاحتلال الإسرائيلي وتقديم أوراق اعتماده "بحفاوة"، واصفاً المشهد بأنه "طبيعي" على الرغم من الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال نعيم، في تصريح صحافي، إن هذا السلوك يتعارض مع مقررات القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في جدة مؤخراً، والتي دعت إلى تحرك جماعي لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، احتجاجاً على ما ترتكبه من "إبادة جماعية وتطهير عرقي".

وأشار القيادي في "حماس" إلى أن عدداً من الدول حول العالم قامت بطرد سفراء الاحتلال أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، فيما قدّم وزراء استقالاتهم احتجاجاً على عجز حكوماتهم عن مواجهة جرائم الاحتلال. في المقابل ـ كما قال ـ تُصر بعض الدول العربية على تعزيز العلاقات مع الكيان.

وختم نعيم بالقول: "إن لم يكن من أجل غزة وفلسطين، فعلى الأقل رفضاً لتهديدات العدو المعلنة والصريحة التي تطال الأمن القومي العربي المشترك".

سلّمت البحرين أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد شموئيل ريفيل، أمس الأربعاء، لوزير خارجيتها عبد اللطيف بن راشد الزياني، في خطوة أثارت انتقادات واسعة كونها تتزامن مع استمرار المجاعة والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت المنامة قد استدعت سفيرها من تل أبيب في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مع بداية الحرب على غزة، حين غادر السفير الإسرائيلي السابق المملكة على خلفية تصاعد الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأعاد هذا القرار طرح تساؤلات حول موقف الدول العربية إزاء الجرائم الإسرائيلية، إذ يرى مراقبون أن استقبال سفير الاحتلال في هذا التوقيت يعكس حالة التخاذل العربي وتناقض المواقف الرسمية مع مشاعر الشعوب التي ترفض التطبيع وتدعم صمود غزة.

وتُعد البحرين من الدول الموقّعة على اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع عام 2020 إلى جانب الإمارات والمغرب، فيما تستضيف على أراضيها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، وهو ما يبرز موقعها الاستراتيجي في التحالفات الغربية – الإسرائيلية.