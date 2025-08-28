الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ 214

قالت اللجنة الإعلامية في طولكرم، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها دخل يومه الـ 214 على التوالي، فيما يتواصل العدوان على مخيم نور شمس لليوم الـ 202، وسط اقتحامات واعتقالات وتصعيد ميداني متواصل، بالتوازي مع حملات تشنها أجهزة السلطة ضد المقاومين والنشطاء.

وأوضحت اللجنة في بيانها اليومي، أن محافظة طولكرم شهدت اقتحامات واعتداءات أسفرت عن إصابات واعتقالات، حيث أطلقت أجهزة أمن السلطة النار على مركبة في بلدة عتيل شمال طولكرم، ما أدى إلى إصابة من بداخلها، واعتقال أحدهم من داخل المستشفى.

وواصلت قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في المحافظة، فاقتحمت بلدات النزلة الشرقية وقفّين شمال طولكرم، ونفذت حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان، بينهم باسل زبن من بلدة نزلة عيسى، إضافة إلى اعتقال المواطنة سهاد ظاهر في مدينة طولكرم، وشاب آخر على حاجز عناب شرق المدينة. كما داهمت القوات محلًا للصرافة وحققت ميدانيًا مع أحد الموظفين قبل أن تغادر.

وشهدت بلدة شويكة شمال طولكرم اقتحامًا واسعًا بثماني آليات عسكرية، تخلله اعتقال والدة المطارد فادي جعرون للضغط عليه لتسليم نفسه. فيما تواصل القوات حصار مخيمي طولكرم ونور شمس، ومنع المواطنين من الدخول إليهما، ما أدى إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير 600 منزل كليًا، و2573 منزلًا جزئيًا.

ووفق البيان، أسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في شهرها الثامن، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.

المصدر / وكالات