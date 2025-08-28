فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبو سلمية: عاجزون عن التَّعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى جرَّاء تصاعُد القصف "الإسرائيلي"

احتلال مدينة غزة التهديدات والفرص

طيران "إلعال" الإسرائيلي يتكبّد خسائر فادحة عقب الحرب مع إيران.. أرقام صادمة تُثبت تراجع صافي الأرباح

المكتب الحكومي: مزاعم الاحتلال عن وجود مساحات شاسعة فارغة جنوبي القطاع تُناقض الواقع

المجاعة تخطف 4 أرواح خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزَّة

المخاطر التي تهدد هوية البلدة القديمة في القدس

عدوان "إسرائيلي" غير اعتيادي قرب دمشق.. إنزال قوات وموجة غارات في منطقة الكسوة

اعتراف "إسرائيلي" يُكذِّب خرائط النَّزوح التي أعلنها الناطق باسم جيش الاحتلال.. "مناطق عسكرية وأُخرى مُكتظَّة"

فيديو جديد يُظهر قصف مستشفى ناصر في خانيونس: قذيفتان تسقطان بفارق ثوانٍ

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 28 أغسطس 2025

28 اغسطس 2025 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
...
أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 28 أغسطس 2025

تشهد أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس، ارتفاعاً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، جاء على النحو التالي:

- الدولار الأمريكي (الأزرق) مقابل الشيكل: شراء 3.27 - 3.31 بيع.

- الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.10 - 4.18 بيع.

- اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20 - 3.55 بيع.

- الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10 - 0.15 بيع.

- الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني: شراء 0.77 - 0.80 بيع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#صرف العملات #الدولار اليوم #اليورو اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة