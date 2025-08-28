طيران "إلعال" الإسرائيلي يتكبّد خسائر فادحة عقب الحرب مع إيران.. أرقام صادمة تُثبت تراجع صافي الأرباح

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" تكبدها خسائر تقدّر بنحو 100 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025، نتيجة إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي خلال الحرب مع إيران، رغم تسجيل مؤشرات نمو على مستوى التشغيل.

وحسب ما نشر موقع "معاريف" فإنه وفق التقرير المالي الصادر صباح اليوم الخميس، بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني نحو 777 مليون دولار، بانخفاض 7% مقارنة بـ839 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع صافي الأرباح بنحو 55% إلى 66 مليون دولار فقط، مقارنةً بـ147 مليون دولار في 2024.

توقف نشاط الشركة جزئيًا في الفترة ما بين 13 و25 يونيو، ما أثر بشكل كبير على عملياتها التشغيلية، حيث أُلغيت أو تأجلت العديد من الرحلات. وخلال تلك الفترة، نفذت "إلعال" رحلات إنقاذ لإعادة إسرائيليين من عدة وجهات، مع تطبيق سياسة تساهلية في التذاكر والاستردادات.

وأثرت الحرب الدائرة بين إيران و"إسرائيل" بشكل مباشر على حركة الطيران في عدة مطارات في المنطقة، حيث ألغت شركات طيران عالمية رحلاتها أو عدلت مساراتها مع تصاعد الاشتباكات.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، شنّت "إسرائيل" حملة جوية غير مسبوقة استهدفت مواقع نووية إيرانية وعلماء وقادة عسكريين ومواقع مدنية، ما أدى لارتقاء 627 شهيدًا، بحسب وزارة الصحة في طهران.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 29 قتيلا و3 آلاف و345 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.



