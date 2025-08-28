اعتراف "إسرائيلي" يُكذِّب خرائط النَّزوح التي أعلنها الناطق باسم جيش الاحتلال.. "مناطق عسكرية وأُخرى مُكتظَّة"

كشف خبيرا الخرائط عدي بن نون من الجامعة العبرية والبروفيسور يعكوف غارب من جامعة بن غوريون أنّ المناطق التي أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس أنها مخصصة لنزوح سكان شمال قطاع غزة تقع أصلا في "أماكن حدّدها الجيش نفسه كمناطق خطرة لا تصلح لوجود المدنيين".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنَّ مناطق الإخلاء صغيرة جدا قياسا باحتياجات السكان، المساحة المتاحة لا تتجاوز نحو سبعة كيلومترات مربعة فقط، وليست فارغة بالكامل وبعضها أراض لا يمكن نصب الخيام عليها، وفي مناطق أخرى هناك بالفعل خيام قائمة.

وردًّا على ادعاءات أفيخاي، حذّر مدير دائرة الإمداد في جهاز الدفاع المدني، محمد المغير، من خطورة الأوضاع الإنسانية في جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يروّج "لأكاذيب" حول وجود أماكن آمنة وواسعة للنازحين، في وقت يسيطر فيه عسكريًا على أكثر من 85% من مساحة الجنوب.

وأوضح المغير أن منطقة "مواصي خانيونس" التي توصف من قبل الاحتلال كمكان آمن باتت مكتظة بالكامل ولا تتحمّل أي أعداد إضافية من النازحين. وأشار إلى أن السكان هناك يعيشون في ظروف قاسية للغاية، حيث لا يجدون مياهًا صالحة للشرب أو للاستحمام، ويفترشون الأرض بلا مقومات للحياة الأساسية.

وأضاف أن ما يجري في غزة هو نزوح قسري متكرر "يعصف بالكرامة ويهدد الحياة"، مؤكدًا أن استمرار هذا الواقع يعمّق المأساة الإنسانية ويفاقم من معاناة مئات آلاف المدنيين.

ومن جهته، أكد االمكتب الإعلامي الحكومي في غز أن العجز في الإيواء تجاوز 96%، موضحاً أن جنوب القطاع غير قادر على استيعاب نحو 1.3 مليون مهجّر قسرياً.

وذكر البيان أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال نحو 10 آلاف خيمة فقط، أي ما يعادل 4% من الاحتياجات الفعلية المقدّرة بـ250 ألف خيمة وكرفان.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على دخول مستلزمات الإيواء، في وقت يسيطر فيه عسكرياً على 77% من مساحة القطاع، مما يجعل أي نزوح جديد "شبه مستحيل ويهدد حياة المدنيين".

وبدوره، حذّر رئيس بلدية دير البلح، نزار عياش، من أن المدينة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية في ظل موجات النزوح المتواصلة، مؤكدًا أنه "لا توجد مساحة واحدة قادرة على استيعاب أي خيمة نزوح جديدة".

وأوضح عياش أن الساحل مكتظ بالكامل بالنازحين، بينما يشكل شرق المدينة منطقة خطرة تحت القصف المباشر، في حين تعاني البنية التحتية من انهيار واسع، ومحطة التحلية بالكاد توفر الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأشار إلى أن ما تعيشه دير البلح ينسحب على عموم مناطق المحافظة الوسطى، حيث تتفاقم معاناة الأهالي مع تزايد الضغط السكاني، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى كارثة إنسانية وشيكة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدًا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا حتى الأربعاء.





المصدر / فلسطين أون لاين