فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رام الله: مستوطنون يعتدون على فلسطيني ويسرقون 300 رأس غنم في كفر مالك

غزة على طاولة البيت الأبيض الأمريكي

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 أغسطس 2025

الدفاع المدني: الاحتلال دمَّر أكثر من 1500 مبنى سكني في حي الزيتون

"حماس" تدعو مجلس الأمن لاتِّخاذ خطوات عملية لردع حكومة نتنياهو وإلزامها بوقف حرب الإبادة

نزوح الصفطاوي.. حكايات عائلات تبحث عن مأوى فلا تجد إلا السماء

رغم الخطر والقصف.. الغزيون يتحدّون مخطط التهجير ويرفضون النزوح القسري

الأمم المتحدة: أطفال غزة يُحرمون من التَّعليم للعام الثالث على التَّوالي

حربُ الإبادة الجماعيّة في يومها الـ 692.. شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المُتواصل على قطاع غزَّة

"المسلحة اليمنية" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ بالستي

"بينهم صحفي ورجل الإصلاح في دورا"

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

28 اغسطس 2025 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت صحفيين ورجال إصلاح وأسرى محررين، إضافة إلى عدد من الشبان، وسط اقتحامات ومداهمات عنيفة للمنازل.

ففي محافظة بيت لحم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الصحفي أسيد عمارنة، أثناء عودته مع عائلته قرب منطقة "قبر حلوة"، حيث تمت مصادرة هاتفه وترك زوجته وأطفاله في المركبة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي بداونة من مخيم عايدة شمال المدينة، وعبد الله حسين الوحش (21 عامًا) من بيت تعمر شرق بيت لحم، إضافة إلى اعتقال شاب من منطقة الجداول في بيت جالا.

أما في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل رجل الإصلاح الشيخ خضر ذيب الحروب (أبو البراء) في مدينة دورا جنوب الخليل واعتقلته بعد العبث بمحتويات المنزل. كما اعتقلت الشاب ظاهر يوسف حميدات من بلدة بني نعيم شرق المحافظة، إلى جانب اعتقال الأستاذ ياسر مصطفى سدر من منطقة سنجر شمال الخليل. وخلال الحملة اقتحمت القوات منازل أسرى محررين في بيت أمر، بينها منزل الأسير المحرر وحيد أبو مارية.

وفي محافظة جنين، في بلدة بير الباشا جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من عائلة غوادرة: محمد صالح غوادرة، ليث غوادرة، هايل غوادرة، فراس غوادرة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأخيرًا في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى رياشي من بلدة عزون شرق المحافظة، عقب مداهمة منزله. كما انتشرت القوات في مدينة قلقيلية وبلدات أخرى مثل جيت وفرعتا ونصبت حواجز عسكرية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة