28 اغسطس 2025 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
رام الله: مستوطنون يعتدون على فلسطيني ويسرقون 300 رأس غنم في كفر مالك

أصيب مواطن، اليوم الخميس، في اعتداء للمستوطنين على قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام قرب منطقة عين سامية شرق قرية كفر مالك، وسرقوا 300 رأس من الأغنام تعود للمواطنين خالد غنيمات ومصطفى ربيع.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن ربيع خلال تصديه لسرقة أغنامه، فيما منعت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عين سينيا شمال رام الله مرور مركبة الإسعاف التي تنقله، ولا تتوفر حتى اللحظة معلومات عن حالته الصحية.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين هاجموا أيضًا قرية الطيبة شرق رام الله.

وتتعرض قرى وبلدات شرق رام الله إلى اعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي زادت وتيرتها بالتزامن مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخلفت هذه الاعتداءات شهداء وإصابات وخسائر مادية في الممتلكات.

ورصدت طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال الشهر الماضي، ما مجموعه 1201 اعتداء، نفذها جيش الاحتلال والمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، كان منها 1322 اعتداء على يد جيش الاحتلال، و466 على يد المستوطنين.

المصدر / وكالات
