 تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 أغسطس 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، استقراراً في درجات الحرارة لتبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً وصيفية اعتيادية حارة نسبياً إلى حارة خلال ساعات النهار، ولطيفة تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال ليلاً، وتنشط الرياح أحياناً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهارًا: صيفية عادية حارة.

الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

الرياح: نشطة على فترات.

