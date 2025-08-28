فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رام الله: مستوطنون يعتدون على فلسطيني ويسرقون 300 رأس غنم في كفر مالك

غزة على طاولة البيت الأبيض الأمريكي

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 أغسطس 2025

الدفاع المدني: الاحتلال دمَّر أكثر من 1500 مبنى سكني في حي الزيتون

"حماس" تدعو مجلس الأمن لاتِّخاذ خطوات عملية لردع حكومة نتنياهو وإلزامها بوقف حرب الإبادة

نزوح الصفطاوي.. حكايات عائلات تبحث عن مأوى فلا تجد إلا السماء

رغم الخطر والقصف.. الغزيون يتحدّون مخطط التهجير ويرفضون النزوح القسري

الأمم المتحدة: أطفال غزة يُحرمون من التَّعليم للعام الثالث على التَّوالي

حربُ الإبادة الجماعيّة في يومها الـ 692.. شهداء وإصابات في قصف الاحتلال المُتواصل على قطاع غزَّة

"المسلحة اليمنية" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ بالستي

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 أغسطس 2025

28 اغسطس 2025 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...
 تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 28 أغسطس 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، استقراراً في درجات الحرارة لتبقى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً وصيفية اعتيادية حارة نسبياً إلى حارة خلال ساعات النهار، ولطيفة تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال ليلاً، وتنشط الرياح أحياناً.

 أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

 الأجواء نهارًا: صيفية عادية حارة.

 الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

 الرياح: نشطة على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة