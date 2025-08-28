الأمم المتحدة: أطفال غزة يُحرمون من التَّعليم للعام الثالث على التَّوالي

ذكرت الأمم المتحدة أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي، بسبب ما ترتكبه "إسرائيل" من حصار وحرب إبادة.

وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن العام الدراسي الجديد يقترب بينما "أطفال غزة سيفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي، التعليم حق أساسي ولا يجوز حرمان أي طفل منه".

ودعا دوجاريك إلى "حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم" مؤكدا ضرورة إعادة فتح المدارس وضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم، ومحذرا من أن هذه الأزمة "تهدد مستقبل جيل كامل في غزة".

ويوم الثلاثاء، قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 18.489 طالبًا استُشهدوا و28.854 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأشارت التربية في بيان لها، إلى أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 18.346، والذين أصيبوا إلى 27.884، فيما استُشهد في الضفة 143 طالب وأصيب 970 آخرون، إضافة إلى اعتقال 740.

وأضافت، أن "970 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 4533 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 199 في الضفة".

ولفتت إلى أن 160 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة 63 مبنى تابعًا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية و93 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.

أما في الضفة فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب، إضافة إلى أن دوام الجامعات اعتمد الكترونيا بسبب الظروف الراهنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدًا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا حتى الأربعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين