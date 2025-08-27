"المسلحة اليمنية" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ بالستي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأربعاء، تنفيذ القوة الصاروخية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ العملية حققت هدفها بنجاح، بحيث تسببت في هروب الملايين من المستوطنين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار.

وأضاف سريع أنّ هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما أكد أنّ اليمن "يؤدي واجبه تجاه فلسطين المحتلة، ولن يتخلى عن هذا الموقف مهما كانت التحديات والتداعيات"، و أنّه "مع غزة حتى رفع الحصار عنها ووقف العدوان عليها".

وأضاف أنّ اعتراف العالم بحجم ما يعانيه الغزيون من تجويع وحصار وعدوان "يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية دينية وتاريخية عظيمة"، مشدداً على أنّها "مُكلَّفة دينياً وإنسانياً وأخلاقياً بضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان".

وكان "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، فجر الأحد، أنّه رصد صاروخاً أُطلق من اليمن نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق، وخصوصاً في محيط القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ حركة الطيران في مطار "بن غوريون" توقّفت مؤقتاً بفعل الصاروخ اليمني.