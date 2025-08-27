كنيسة العائلة المقدَّسة في غزَّة تؤكِّد البقاء واستمرار عملها بالمدينة

فلسطين أون لاين

27 اغسطس 2025 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
كنيسة العائلة المقدَّسة في غزَّة تؤكِّد البقاء واستمرار عملها خدمةً للنَّازحين
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت لجنة طوارئ كنيسة العائلة المقدسة – دير اللاتين في غزة، أنها قررت البقاء داخل الكنيسة والاستمرار في عملها، لمساندة الكهنة والراهبات في رعاية وخدمة جميع من سيبقون داخل مجمع الكنيسة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في البيان المشترك الصادر عن البطريركية اللاتينية في القدس وبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يخصها بشكل مباشر، مؤكدة ما ورد في البيان المشترك بأن "اللاجئين الذين احتموا داخل أسوار الكنيسة والمجمعات التابعة لها، سيتعيّن عليهم أن يقرروا ما سيفعلونه وفقًا لضميرهم"، كما هو الحال بالنسبة لباقي سكان مدينة غزة.

وأكدت لجنة الطوارئ أنها منذ اليوم الأول للحرب، تعمل بكل جهد لخدمة النازحين داخل الكنيسة والمجتمع خارجها، ولم تتوانَ عن القيام بواجبها في مساندة الكنيسة والمجتمع تحت مختلف الظروف.

وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أنها ستواصل وقوفها إلى جانب الكنيسة، "يدًا بيد مع الكهنة والراهبات، لما فيه الصالح العام للمجتمع".

