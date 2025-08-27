"مركز حماية " يطلق نداء عاجلاً لإجلاء صحفيين مصابين في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، إلى إجلاء طبي عاجل للصحفيين المصابين في قطاع غزة، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي المباشر لمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وأشار المركز إلى أن ثلاثة صحفيين تعرضوا لإصابات خطيرة تهدد حياتهم ومستقبلهم المهني، وهم:محمد فايق، الذي يعاني من شلل نصفي يهدد بالتحول إلى شلل كامل، وجمال بدح، الذي تعرض لبتر في ساقه اليمنى، وحاتم عمر، المصاب بشظايا في الرأس.

وأكد المركز أن استمرار منع الإجلاء الطبي للصحفيين المصابين يشكل جريمة مركبة تُضاف إلى سجل الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، الذين دفعوا ثمناً باهظاً من حياتهم وصحتهم في سبيل كشف الحقيقة للعالم.

ودعا المركز المؤسسات الإعلامية الدولية والهيئات المعنية بحرية الصحافة إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان نقل الصحفيين المصابين لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

وارتقى يوم الاثنين الماضي، 20 شهيدًا، بينهم صحفيون وأفراد من طواقم الدفاع المدني، جراء قصف بغارتين متتاليتين نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.