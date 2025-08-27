فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مسيرة النضال الشعبي في القدس العاصمة".. وثيقة مقاومة معرفية في مواجهة سرقة التاريخ والجغرافيا

شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 691

أطبَّاء بلَّا حدود: ثلث ضحايا الجروح في غزَّة أطفال دون الخامسة عشرةً

أزمة قانونيَّة... شبح الإبادة يلاحق مزدوجي الجنسيَّة الإسرائيليِّين في غزَّة

التجويع يُجبر عائلة صحفي شهيد على التفريط بأغلى ما تبقى من ذكراه

لماذا يظهر انتفاخ البطن لدى الأطفال في غزة رغم المجاعة؟

خلال بحثه عن الطَّعام... استشهاد العداء علام العمُّور برصاص الاحتلال في خانيونس

هآرتس: تصريحات ترامب تكشف عن "فجوة" كبيرة وواقع احتلال غزة مختلف

حمادة ورش الأغا... شابّ في مقتبل العمر يموت جوعًا في غزَّة

الصِّحَّة بغزَّة: 76 شهيدًا و298 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء "العقاب الجماعي" في غزة

27 اغسطس 2025 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
...
thumbs_b_c_159e9b47e0c1f1513212eca1cf8473f1.jpg
وكالات/ فلسطين أون لاين

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات، تناول فيها الأزمة الإنسانية في غزة وخطط إسرائيل لاحتلال القطاع.

وقال: "أدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، واحترام كامل للقانون الدولي".

وشدد بابا الفاتيكان، على ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.

وأضاف أنه يجب وضع حد للدمار في غزة، مؤكدا أن القانون الدولي يحظر "العقاب الجماعي" والاستخدام غير المنضبط للقوة والنزوح القسري للفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدًا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا ​​حتى الأربعاء​.

#بابا الفاتيكان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة