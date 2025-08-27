بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء "العقاب الجماعي" في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات، تناول فيها الأزمة الإنسانية في غزة وخطط إسرائيل لاحتلال القطاع.

وقال: "أدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، واحترام كامل للقانون الدولي".

وشدد بابا الفاتيكان، على ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.

وأضاف أنه يجب وضع حد للدمار في غزة، مؤكدا أن القانون الدولي يحظر "العقاب الجماعي" والاستخدام غير المنضبط للقوة والنزوح القسري للفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدًا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا ​​حتى الأربعاء​.