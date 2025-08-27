الصِّحَّة بغزَّة: 76 شهيدًا و298 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 76 شهيدًا بينهم شهيد انتشال، و 298 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 313 حالة وفاة، من ضمنهم 119 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 18 شهيدًا و 106 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,050 شهيدًا و 46,886 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,895 شهيدًا و 158,927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.







المصدر / فلسطين أون لاين