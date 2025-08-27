الفرا: النمو لدى الأطفال بات مهددًا بالتراجع الحاد جرَّاء سوء التغذية ونقص العلاج

قال مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، د. أحمد الفرا، إن العالم "مطالب بالشعور بالخجل أمام المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة"، مشددًا على أن سوء التغذية ترك آثارًا خطيرة على المرضى والأطفال على حد سواء.

وأشار الفرا، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأمراض المزمنة تأثرت بشكل واسع بفعل انعدام الغذاء، حيث يواجه نحو 5000 مريض مزمن خللًا متزايدًا في معدلات السكر نتيجة سوء التغذية.

وأوضح، أن النمو لدى الأطفال بات مهددًا بالتراجع الحاد، بينما يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة "غيلان باريه" من نقص حاد في العلاج. وأضاف أن الأطفال الخدج يواجهون انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، ما يفاقم وضعهم الصحي الهش.

وأكد الفرا أن استمرار هذه الأزمة الإنسانية ينذر بمزيد من الكوارث الصحية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأطفال والمرضى من تبعات الجوع والحرمان من العلاج.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 62 ألفا و819 قتيلا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.





المصدر / فلسطين أون لاين