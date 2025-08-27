فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يواصل هندسة التجويع.. نقص المساعدات يتجاوز 86% وأكثر من 95% من سكان غزة بلا دخل

تبرئة الإعلام الغربي من دم الصحفي الفلسطيني

انفلات السلاح بيد المستوطنين في الضفة.. تهديد يومي للفلسطينيين بغطاء حكومي مُعلن

ترامب يعد مجددًا بـ"نهاية قريبة للحرب في غزة".. خطاب دعائي يغطي الشراكة الأمريكية في الإبادة

مدير معهد "الأمل" لـ"فلسطين أون لاين": التهديد باحتلال غزة ينذر بكارثة على الأيتام

بلدية غزة تحذِّر من كارثة صحية وبيئية بسبب تكدس النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة

إعلام الأسرى: احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدولي الإنساني

ارتفاع عدد ضحايا التَّجويع وسوء التَّغذية في غزة إلى 313 شهيدًا

شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 692

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الفرا: النمو لدى الأطفال بات مهددًا بالتراجع الحاد جرَّاء سوء التغذية ونقص العلاج

27 اغسطس 2025 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
...
الفرا: النمو لدى الأطفال بات مهددًا بالتراجع الحاد جرَّاء سوء التغذية ونقص العلاج

قال مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، د. أحمد الفرا، إن العالم "مطالب بالشعور بالخجل أمام المجاعة التي يواجهها سكان قطاع غزة"، مشددًا على أن سوء التغذية ترك آثارًا خطيرة على المرضى والأطفال على حد سواء.

وأشار الفرا، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأمراض المزمنة تأثرت بشكل واسع بفعل انعدام الغذاء، حيث يواجه نحو 5000 مريض مزمن خللًا متزايدًا في معدلات السكر نتيجة سوء التغذية.

وأوضح، أن النمو لدى الأطفال بات مهددًا بالتراجع الحاد، بينما يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة "غيلان باريه" من نقص حاد في العلاج. وأضاف أن الأطفال الخدج يواجهون انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، ما يفاقم وضعهم الصحي الهش.

وأكد الفرا أن استمرار هذه الأزمة الإنسانية ينذر بمزيد من الكوارث الصحية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأطفال والمرضى من تبعات الجوع والحرمان من العلاج.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 62 ألفا و819 قتيلا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة