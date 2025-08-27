ارتفاع عدد ضحايا التَّجويع وسوء التَّغذية في غزة إلى 313 شهيدًا

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، جرَّاء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المُساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 313 شهيدًا، من بينهم 119 طفلًا.

وأمس الثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من سيناريو أسوأ للمجاعة في قطاع غزة حال لم يتغير الوضع القائم.

وقالت المتحدثة باسم المكتب أولغا تشيريفكو، في تصريحات صحفية حول مستجدات الوضع الإنساني في القطاع، إن المجاعة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة جراء استمرار الحصار والتجويع الإسرائيلي.

وأشارت تشيريفكو إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة، والذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة (شمال)، وتوقع امتدادها إلى محافظتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضافت أن نتائج التقرير "لم تكن مفاجئة" بالنسبة لهم، متابعة "هذا ما كنا نحذر منه منذ أشهر، وسنشهد سيناريو أسوأ إذا لم يتغير الوضع القائم".

وأردفت المتحدثة أن التقرير الأممي حذر من أنه في حال عدم التعامل مع الوضع الراهن بصورة شاملة وصحيحة، فإن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع.

وشددت على أن السبيل الوحيد لوقف المجاعة في غزة هو إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، مطالبة بإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات، وتوفير ممر آمن ومنتظم لتوزيعها.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 62 ألفا و819 قتيلا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين