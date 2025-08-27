معطيات "إسرائيلية" تكشف: نصف الجنود المُصابين منذ 7 أكتوبر يعانون من اضطرابات نفسيَّة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، أنَّ 50% من الجنود الذين أصيبوا منذ 7 أكتوبر يعانون من صعوبات واضطرابات نفسية.

وكانت قد قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن عشرات الجنود الإسرائيليين المصابين بأمراض نفسية بسبب تواصل حرب الإبادة، يتظاهرون عند وزارة الحرب للمطالبة بالمساواة والعلاج.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع، إنه يتم علاج حاليا نحو 80 ألف مصاب من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن 26 ألفا من مصابى الجيش يعانون اضطرابات نفسية.

كما أوضح قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب الإسرائيلية، أن عدد مصابى الجيش وتفشى الانتحار تحد كبير.

ومؤخرا، كشفت منظمة "إران" للصحة العقلية عن تواصل أكثر من 6 آلاف جندي إسرائيلي مع المنظمة وفقا لبيانات صدرت مؤخرا، في وقت تتعاظم الخسائر البشرية لجيش الاحتلال في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

وذكرت المنظمة أن نحو 28% من المكالمات التي أجراها الجنود كانت تتعلق بضائقة نفسية حادة، في حين كانت 20% منها تتعلق بالقلق أو الصدمة أو الحزن.

وأضافت "إران" أن ما يقارب ثلث المكالمات (32%) عكست شعورا شديدا بالوحدة، وأبلغ 10% من المتصلين عن صعوبات في العلاقات الشخصية المهمة.

وأوضحت المديرة المهنية في المنظمة الدكتورة شيري دانييلز أن العديد من الجنود واجهوا صعوبة في طلب الدعم بمجال الصحة العقلية.

وأشارت تحقيقات جيش الاحتلال إلى أن 16 جنديًا انتحروا منذ بداية العام الجاري، 4 منهم انتحروا في يوليو/تموز الماضي.

ويخشى الجيش من انتشار الظاهرة، وقد عبّر عن قلقه إزاء زيادة عدد الجنود الذين انتحروا خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي الأيام القليلة الماضية، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية حصيلة غير رسمية تفيد بانتحار ما لا يقل عن 18 جنديا خلال العام الجاري.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن أغلب الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية.

وتتواتر حالات الانتحار في المعسكرات وخارجها في وقت تتزايد فيه أعداد الجنود الرافضين للعودة إلى القتال في غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن مصادر أن الإرهاق بين الجنود يتزايد بسبب حرب غزة، وأن إيال زامير يدرس خطة للإجازات لتخفيف الضغط عن الضباط والجنود.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يعترف بالعسكريين المنتحرين قتلى حرب.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 62 ألفا و819 قتيلا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.





المصدر / فلسطين أون لاين