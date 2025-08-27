"بينهم نساء ومحررون وطلاب".. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت أسرى محررين، وطلاب جامعات، وأطفالًا، ووالدة أحد المطاردين في طولكرم، في إطار سياسة الضغط على عائلاتهم.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال والدة المطارد فادي جعرون من ضاحية شويكة شمال طولكرم، للضغط عليه لتسليم نفسه. كما اعتقلت الشاب هملر عتيلي من بلدة عتيل شرق المدينة.

أما في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قوصين غرب نابلس واعتقلت شابًا لم تُعرف هويته بعد.

بينما في محافظة سلفيت، داهمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت قسام الديك.

وفي محافظة بيت لحم، شهدت المحافظة حملة اعتقالات واسعة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع واعتقلت أربعة شبان من عائلة العمور: محيي خليل العمور، وأحمد يوسف العمور، وسفيان عودة الله العمور، وثابت أشرف العمور (21 عامًا).

كما اعتقلت من مناطق أخرى بالمحافظة: أحمد طارق أبو كامل من خلايل اللوز شرق المدينة، وأمير محمد العطار من مخيم الدهيشة، وخليل عبد الرحمن أبو سرور (32 عامًا) من مخيم عايدة شمال المدينة، إضافة إلى الأسير المحرر خالد الصيفي من مخيم الدهيشة.

أما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من المحافظة، وهم: الشقيقان باسم وعمر حسين مخامرة من بلدة يطا جنوب المدينة، والشاب بلال رامي أبو عياش (22 عامًا)، والفتى باسل رائد بريغيث (18 عامًا) من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واعتقلت الشاب محمد أبو الشيخ.

وأخيرًا في محافظة جنين، من الحي الشرقي في مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي جرار بعد مداهمة منزله.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى