الاحتلال يهدم خيمة ويحتجز مالكها ومستوطنون يسرقون أخرى في الأغوار الشَّمالية

27 اغسطس 2025 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
الاحتلال يهدم خيمة ويحتجز مالكها ومستوطنون يسرقون أخرى في الأغوار الشَّمالية

 هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خيمة واحتجزت مالكها في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم التجمع، وهدم الخيمة تعود للمواطن قدري دراغمة واحتجزه، علمًا بأن هذه الخيمة هي بديلة عن خيامه التي هدمها قبل أيام.

وفي سياق متصل، سرق مستوطنون، الليلة الماضية، خيمة تعود للمواطن محمد دراغمة في الفارسية بالأغوار الشمالية، ضمن مخطط الضغط المتواصل على المواطنين لإجبارهم على ترك مساكنهم والرحيل عنها.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و819 شهيدًا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحامات المستوطنين

