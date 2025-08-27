شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 692

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ691، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,975 شهيدًا و 46,588 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدًا و 158,629 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفَنَّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رواية الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن قصف مستشفى ناصر بخانيونس، مؤكّدًا أنها رواية زائفة الهدف منها التملّص من المسؤولية عن مجزرة مُروعة أسفرت عن استشهاد (22) مدنيًا وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر من الدفاع المدني ومقدمو خدمات إنسانية.

وأوضح المكتب أن الاحتلال زعم استهداف "كاميرا" لعناصر المقاومة قرب المستشفى، بينما كانت الكاميرا تعود للمصور الصحفي في وكالة "رويترز" حسام المصري، الذي استُشهد في الغارة الأولى أثناء بث مباشر، وهو ما يجعل الاستهداف جريمة حرب موثقة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن الضربة الثانية استهدفت عمدًا فرق الإنقاذ والصحفيين بعد تجمعهم لإنقاذ الجرحى، في تكتيك "الضربة المزدوجة" المحظور دوليًا، ما أدى إلى وقوع العدد الأكبر من الضحايا.

وبيّن أن الاحتلال نشر قائمة تضم ستة شهداء وادعى أنهم "مخربون"، بينما الوقائع الميدانية تؤكد أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر وفي أوقات مختلفة، فيما البقية مدنيون معروفون بالاسم والمهنة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى ثلاثة شهداء، وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال مدينة خان يونس.

وأعلن الدفاع المدني استشهاد شاب متأثراً بإصابته خلال استهداف الاحتلال منتظري المساعدات، جنوب خانيونس.

ووصلت طفلة شهيدة وامرأة و عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين"، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مخيم القادسية غرب محافظة خان يونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حييّ الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة من نوع"كواد كوبتر" براميل متفجرة بمحيط مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمالي غزة.

وأُصيب عدد من النازحين جراء قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة البايض بمنطقة الهجاني بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين