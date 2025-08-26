تركيا تحظر رسو سفن "زيم" الإسرائيلية في موانئها

فلسطين أون لاين

26 اغسطس 2025 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "غلوبس" العبرية، عن قرار السلطات التركية بعدم السماح للسفن الإسرائيلية بالرسو في موانئها، وأنه خلال أيام قليلة سيُطبق هذا الحظر على شركة "زيم".

رفضت هيئة الموانئ التركية السماح يوم الجمعة الماضي، لسفينة تابعة لشركة "زيم" بالرسو في ميناء إسطنبول، كونها مملوكة لإسرائيليين

وأثار قرار هيئة الموانئ التركية برفض السماح لسفينة تابعة لشركة "زيم" بالرسو في ميناء إسطنبول، ردود فعل واسعة في الإعلام التركي وقطاع الشحن الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية. وبعد ساعات قليلة، أكدت الشركة الإسرائيلية صحة الخبر في بيان قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأعلنت شركة "زيم" أنها تلقت إشعارًا من سلطات الموانئ التركية عبر وكيلها المحلي في البلاد في 22 آب/ أغسطس الجاري، يفيد بأنه وبناءً على تعليمات جديدة في تركيا، لن يُسمح للسفن المملوكة أو المُدارة أو التي تعمل لصالح جهات مرتبطة بـ "إسرائيل" بالرسو في الموانئ التركية، وأن هذا القرار أصبح ساريًا على الفور.

#تركيا

